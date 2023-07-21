إصابة ثلاثة جنود خلال مواجهات قرب الخليل

أفادت (القناة 14) الإسرائيلية اليوم الجمعة، بإصابة 3 جنود من الجيش خلال مواجهات اندلعت في بيت أمر.





وقالت إن إثنين من حرس الحدود، بينما الآخر من الجيش الإسرائيلي، فيما أطلقت قوات من الجيش النار صوب أحد الشبان الفلسطينيين، بزعم إلقاء عبوات ناسفة، وتم إصابته.



وكانت مؤسسة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية أفادت،، بإصابة جندي بشظايا في ساقه، بعد انفجار عبوة ألقيت باتجاهه قرب الخليل.



وأوضحت وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجندي أصيب بشظايا في ساقه، جراء انفجار عبوة ألقيت باتجاهه في بيت أمر قرب الخليل، ونقل إلى مستشفي "شعاري تسيديك" لتلقي العلاج.



رام الله - دنيا الوطن