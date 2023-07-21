أمين عام "التعاون الإسلامي" يدعو الغرفة الإسلامية إلى مزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسط



وذكر الأمين العام أن دور الغرفة الإسلامية ومجلسها مهم لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للدول الأعضاء في المنظمة في تعزيز التجارة والاستثمار البيني، والزراعة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات المالية الإسلامية، وتطوير البنية التحتية، وتشغيل النساء والشباب، مما يسهم بشكل كبير في مهمة ورؤية المنظمة ورفاه شعوبها.



كما حث الأمين العام أعضاء مجلس إدارة الغرفة الإسلامية على مراجعة واعتماد مختلف البرامج والمشاريع ذات الصلة بالزراعة بالإضافة إلى التوصيات التي سيتم تقديمها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي سيعقد في الدوحة، دولة قطر، يومي 1 و2 أكتوبر 2023.



واستعرض الاجتماع التوصيات والمشاريع في مجالات الاستثمار والسياحة وصناعة الحلال وبناء القدرات لعرضها على الجمعية العامة للغرفة الإسلامية للاعتماد.



كما وقعت الغرفة الإسلامية مذكرة تفاهم مع أربع مؤسسات شريكة في أذربيجان لتنظيم منتدى حلال في باكو، أذربيجان، في عام 2024

وفي رسالته إلى الاجتماع، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الغرفة الإسلامية وأعضاء مجلس إدارتها إلى التركيز على برامج محددة في المجالات ذات الأولوية في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والرقمنة، والاستثمار، والسياحة في عامي 2023 و2024.