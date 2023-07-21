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الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في السويد

الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في السويد
أثناء تمزيق متطرف هولندي لصفحات من القرآن الكريم
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وبحماية من السلطات السويدية.

وقالت في بيان لها إنه "تصرف أرعن يؤجج الكراهية، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان".

وأكدت الوزارة ضرورة احترام الرموز الدينية، ووقف جميع الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز، وأن سماح السلطات السويدية مجددا لهذا المتطرف بالاعتداء على المصحف الشريف، هو تصرف غير مقبول، يثير الفتنة ويهدد التعايش السلمي، لا يمكن اعتباره شكلا من أشكال حرية التعبير مطلقا، محذرة من الاستمرار بالسماح بمثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة.

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