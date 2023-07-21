المطران حنا يطالب بإعادة إعمار ما يدمره الاحتلال



وأضاف في تصريح صحفي: "كان الله في عون شعبنا وخاصة في هذه الظروف ولكن لا يضيع حق وراءه مطالب والفلسطينيون هم أصحاب الحق وهم أصحاب الأرض وجذورهم عميقة في تربة هذه الأرض".

وشدد على أن ذلك رسالة ثبات وصمود وتشبث بالأرض والهوية وتأكيد على المعنويات العالية والإرادة الصلبة ورفض الاستسلام للظلم والقمع والاستبداد.