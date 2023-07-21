المطران حنا يطالب بإعادة إعمار ما يدمره الاحتلال
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه من الأهمية بمكان إعادة اعمار ما دمره الاحتلال باقتحاماته وممارساته الظالمة ورسالة الفلسطينيين جميعا من خلال إعادة الاعمار.
وشدد على أن ذلك رسالة ثبات وصمود وتشبث بالأرض والهوية وتأكيد على المعنويات العالية والإرادة الصلبة ورفض الاستسلام للظلم والقمع والاستبداد.
وأضاف في تصريح صحفي: "كان الله في عون شعبنا وخاصة في هذه الظروف ولكن لا يضيع حق وراءه مطالب والفلسطينيون هم أصحاب الحق وهم أصحاب الأرض وجذورهم عميقة في تربة هذه الأرض".
وأضاف في تصريح صحفي: "كان الله في عون شعبنا وخاصة في هذه الظروف ولكن لا يضيع حق وراءه مطالب والفلسطينيون هم أصحاب الحق وهم أصحاب الأرض وجذورهم عميقة في تربة هذه الأرض".
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