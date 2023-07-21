شؤون فلسطينية

المطران حنا: ممارسات المستوطنين الاستفزازية لن تزيدنا الا ثباتا وصمودا

المطران حنا: ممارسات المستوطنين الاستفزازية لن تزيدنا الا ثباتا وصمودا
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، بـ "أننا شهدنا في الآونة الأخيرة اقتحامات استفزازية جديدة لدير مار الياس في حيفا وكذلك اعمال استفزازية للمستوطنين في ارض تابعة للكنيسة في القدس ناهيك عن محاولة الإساءة لرجل دين مسيحي والطلب منه نزع صليبه".

وأضاف في تصريح صحفي، أن كل هذه الممارسات انما تندرج في اطار سياسة عنصرية ممنهجة تستهدف المسيحيين والرموز الدينية المسيحية كما تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته واوقافه ورموزه الدينية كلها مسيحية وإسلامية.

وقال المطران حنا: ان ظاهرة العنصرية والكراهية المستشرية يجب ان تواجه بالرفض والشجب والاستنكار والتأكيد على اننا باقون هنا في ارضنا وفي وطننا ولن نخاف من الفاشية والعنصرية والممارسات الظالمة التي تستهدفنا وتستهدف مقدساتنا واوقافنا.

وتابع: نحن كنا وسنبقى دعاة حق وعدالة ولن نستسلم بأي شكل من الاشكال للعنصرية والفاشية وسموم الكراهية التي يبثها هؤلاء المتطرفين والتي لن تزيدنا الا صمودا وثباتا وتمسكا بانتمائنا لهذه الارض المقدسة.

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