شؤون فلسطينية

قطاع غزة: حالة وفاة و20 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: حالة وفاة و20 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، حالة وفاة و20 إصابة، في 21 حادث سير، وفق ما أوضحت إدارة المرور والنجدة.

ومن بين الإصابات، سبع بجروح متوسطة و13 إصابة بجروح طفيفة، فيما أشارت المرور والنجدة إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 20 مركبة ودراجتين ناريتين ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.

وكانت شرطة المرور والنجدة قد أعلنت أمس عن وفاة المواطن جمعة راضي (63 عاماً) من سكان النصيرات، جراء دهسه من مركبة من نوع "إيفكو"، في شارع صلاح الدين مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث وتوقيف سائق المركبة (ن . ج)، وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

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