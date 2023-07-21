السعودية تتخذ موقفاً جديداً بعد استمرار حرق نسخ من القرآن في السويد





وأكدت "رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب".





رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، والتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم.وأعلنت الوزارة عبر صفحتها على (تويتر)، أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية.