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السعودية تتخذ موقفاً جديداً بعد استمرار حرق نسخ من القرآن في السويد

السعودية تتخذ موقفاً جديداً بعد استمرار حرق نسخ من القرآن في السويد
جانب من حرق نسخة من القرآن في السويد
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، والتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم.

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها على (تويتر)، أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت "رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب".

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