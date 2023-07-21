دولي

16 قتيلاً وعشرات المفقودين في انهيارات أرضية تضرب الهند

16 قتيلاً وعشرات المفقودين في انهيارات أرضية تضرب الهند
فيضانات وانهيارات أرضية في الهند
رام الله - دنيا الوطن
أدى انهيار أرضي في قرية بولاية "ماهاراشترا" بالهند أمس الخميس، إلى مصرع 16 شخصاً على الأقل.

وقالت الهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث، إن 16 شخصا لقوا حتفهم، وإنها أوقفت عمليات الإنقاذ بسبب استمرار هطول الأمطار و"خطر حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية".

ونقلت (فرانس برس)، عن المتطوع سانتوش كومار، أعرب عن خشيته من أن يكون عدد الضحايا أكبر، مشيراً إلى أنه "لم نحتسب الجثث بالضبط لكن حسب تقديري كان هناك ما بين 60 و70 جثة، دفنّا منها ما بين 12 و14 جثة".

وعملت فرق الإنقاذ وسط أمطار غزيرة في منطقة "رايغاد" النائية والتي تتخللها تلال وغابات، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وقال نائب رئيس الوزراء بالولاية ديفيندرا فادنافيس، إن فريق الإنقاذ يضم ألف عنصر على الأقل، مؤكدا أن نحو 200 شخص يعيشون في المنطقة وإنه تم إنقاذ سبعين شخصا.

وصرّح ضابط الشرطة هاريش كالسيكار في وقت سابق بأن قرابة 50 شخصا قد يكونون تحت الأنقاض، وقال "إنها تمطر والأرض شديدة الوعورة، لذلك لا يمكن نقل المعدات الثقيلة".

من جانبه، صرّح وزير الداخلية أميت شاه أن الأولوية هي "إجلاء الناس من مكان الحادث ومعالجة الجرحى على الفور".

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