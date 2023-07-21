دولي

يوليو 2023.. الأكثر سخونة منذ آلاف السنين

يوليو 2023.. الأكثر سخونة منذ آلاف السنين
شهر يوليو 2023 يشهد موجات حر غير مسبوقة في دول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بعد الارتفاع القياسي الذي شهدته دول عدة في العالم، قال عالم مناخ كبير، إن شهر تموز/يوليو الحالي، على الأرجح، هو الأكثر سخونة في العالم منذ "مئات، إن لم يكن آلاف السنين".

وقال كبير علماء المناخ في وكالة (ناسا) الأميركية، غافين شميدت، إنه "على الرغم من اختلاف نتائج هذه المراصد قليلا عن بعضها البعض إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضح بشكل جلي، سينعكس هذا الأمر على الأرجح في التقارير الشهرية الأكثر دقة التي تصدر عن الوكالات الأميركية في وقت لاحق".

 وأضاف في لقاء نظمته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مع الصحفيين: نحن نشهد تغييرات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم.. موجات الحر في الولايات المتحدة وفي أوروبا والصين تحطم الأرقام القياسية، يسارا ويمينا ووسطا"، وفق ما نقلت (سكاي نيوز) عربية.

وأشار إلى أن هذه التأثيرات لا يمكن أن تُعزى فقط إلى ظاهرة النينو، معتبراً أنه رغم الدور الصغير الذي تلعبه ظاهرة النينو "ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات. منذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية، حتى خارج المناطق الاستوائية.. نتوقع أن يستمر ذلك، السبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي" بحسب (فرانس برس).

ووفق حسابات شميدت هناك احتمال بنسبة 50% أن يكون عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق، ورغم ذلك أشار إلى أن علماء آخرين يعطون ذلك نسبة 80%.

 وتابع "لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر سخونة، لأننا سنبدأ مع ظاهرة النينو التي تتنامى الآن، وستبلغ ذروتها في نهاية هذا العام".

وتأتي تحذيرات شميدت بينما يستمر الحر الشديد في الهيمنة على أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية حيث تسببت درجات الحرارة القصوى جدا بحرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة.

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