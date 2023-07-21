شؤون فلسطينية

مركز حريات ينجح في رفع منع السفر عن 61 مواطناً

رام الله - دنيا الوطن
في سياق دوره المتواصل في مناهضة سياسة منع السفر المفروضة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستمراراً لدوره المركزي في التصدي لهذه السياسة التي يطبقها الاحتلال بحق آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاك حقهم بالسفر بحرية تمكن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" من تقديم المساعدة القانونية ورفع منع السفر عن 61 مواطناً منذ بداية العام 2023.

وتقدم للمركز منذ بداية العام 109 مواطنين ممنوعين من السفر، نجح المركز برفع المنع عن 61 منهم بينهم 6 نساء، ورفض الاحتلال السماح بالسفر ل 33 وما تزال 15 قضية أخرى قيد المتابعة، وقد تنوعت أغراض المواطنين الذين تم رفع المنع عنهم ما بين 21 شخصاً لأداء مناسك الحج والعمرة، و27 آخرون لزيارة الأهل والأقارب، و12 شخصاً لأغراض شخصية وشخص واحد من أجل استكمال تعليمه.

وأكد مركز حريات الذي يعمل على هذه القضية منذ عام 2014 في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والتي تمنع آلاف المواطنين من مختلف الفئات العمرية من ممارسة حقهم بالسفر بحرية وإنّ انتهاك هذا الحق يؤثر على الحقوق الأساسية الأخرى المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كالحق في العمل والصحة والتعليم، الأمر الذي يعبر بشكل واضح عن استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة العقاب الجماعي.

ومن جهة أخرى يشدد حريات على ضرورة تسليط الضوء على هذه الجريمة المستمرة وتعرية دولة الاحتلال، ويطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط عليها وإجبارها على وقف هذه السياسة.

ويسعى حريات إلى توثيق أعداد وأسماء الممنوعين من السفر فقد سبق لحريات توثيق (8500) حالة بينهم ما يقارب (670) امرأة ولكن التقديرات تشير إلى أن أعداد الممنوعين أكبر من ذلك، ونظراً لصعوبة حصر الأعداد يناشد حريات المواطنين الممنوعين من السفر بالتوجه للمركز أو الاتصال هاتفياً أو من خلال البريد الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق حالاتهم.

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