شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع سفير جنوب إفريقيا تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية

أبو مويس يبحث مع سفير جنوب إفريقيا تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، مع سفير جنوب إفريقيا لدى فلسطين شون باينيفيلدت تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين؛ تشمل كافة المجالات التي تم بحثها في اللقاء، بما فيها التبادل الأكاديمي والبحثي، والتشبيك بين الجامعات في فلسطين وجنوب إفريقيا، وتوفير منح أو مقاعد دراسية للطلبة الفلسطينيين في جنوب إفريقيا، وكذلك إجراء أبحاث علمية مشتركة، ومتابعة إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي التعليم العالي في كلا
البلدين.

وفي هذا السياق، شكر الوزير أبو مويس جنوب إفريقيا حكومة وشعباً على دورهم الداعم والمساند للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل والمجالات، لافتاً إلى أهمية تأصيل التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية بين البلدين، بما يشمل تبادل الطلبة والأكاديميين، متطرقاً لخطوات الوزارة التطويرية للنهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

بدوره، عبر السفير عن استمرار دعم بلاده للقضية الفلسطينية، مبدياً استعداده للتعاون في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية، مشيراً إلى أهمية مأسسة واستدامة هذا التعاون المهم؛ الذي ينعكس أثره على قطاع التعليم العالي في كلا البلدين.

وحضر اللقاء، وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام المنح والخدمات الطلابية د. شادي الحلو، ونائب مدير عام التطوير والبحث العلمي د. أمين نواهضة، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. أنهار قاطوني.

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