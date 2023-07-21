فلسطين وجنوب إفريقيا تبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي





ورحبت معايعة بالسيد شون، مؤكدة على متانة العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات مع ضرورة العمل على تطويرها وخصوصا في المجال السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي، حيث تمتلك فلسطين مجموعة مميزة من المواقع السياحية والاثرية على مستوى العالم كالمسجد الاقصى المبارك وكنيس القيامة وكنيسة المهد والحرم الابراهيمي الشريف، فضلا عن الخبرات الفلسطينية في مجال السياحة ومجال التراث الثقافي.





معايعة تحدثت عن تداعيات الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة بحق المواقع الاثرية الفلسطينية، هذه الاجراءات احادية الجانب والمرفوضة بكافة الاشكال وتهدف الى الاستحواذ والسيطرة على الاثار الفلسطينية بكافة اشكالها وتعمل على تزيف الحقيقية بروايات غير حقيقية وضم مزيدا من الاراضي الفلسطينية المحتلة.







وشكر سفير جمهورية جنوب افريقيا لدى فلسطين شون بينفلدت الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير وايمانها بالعمل المشترك بين الجانبين للنجاح.

وأكد تقديم كافة اشكال الدعم لتطوير افاق التعاون بين جنوب افريقيا وفلسطين لما فيه مصلحة للجانبين وتباحث الطرفان في سبل تحقيق تشبيك مباشر ما بين وزارة السياحة والاثار في فلسطين مع نظيرتها في جنوب افريقيا للعمل على توسيع افاق العمل المشترك، حيث قدمت الوزيرة معايعة لنظيرتها الجنوب افريقية الدعوة لزيارة فلسطين ضمن وفد جنوب افريقي يحتوي على ممثلي القطاع السياحي الجنوب افريقي من اجل تحقيق التشبيك المباشر بين الجانبين بالإضافة للاطلاع على امكانيات القطاع السياحي الفلسطيني

معايعة قالت: ندعو كافة الجهات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص للعمل على وقف هذه اجراءات الاحتلال التصعيدية بحيث تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كقوة محتلة وتتوقف فورا عن المساس بالاثار الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة سفير جمهورية جنوب افريقيا المعتمد لدى دولة فلسطين شون بينفلدت، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم.