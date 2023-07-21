شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: شهادات اعتقال حية للأسرى القصّر في سجني الدامون ومجدو

هيئة الأسرى: شهادات اعتقال حية للأسرى القصّر في سجني الدامون ومجدو
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال تمعن باستخدام أبشع الأساليب والطرق بحق الأسرى الفلسطينيين أثناء عملية اعتقالهم من منازلهم.

وأدلت الهيئة في تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشهادات حية لأسرى تعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم من خلال محامية الهيئة هبة اغبارية من بينهم:

الاسير هادي أبو الهوى (16 عاماً) من بلدة الطور/ القدس، تعرض للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي، واقتحموا منزله الساعة الرابعة فجراً، وقاموا بتكسيره، ودخلوا على الأسير  وهو نائم, قيدوا يديه الى الخلف وعصبوا عينيه, ومن ثم تم نقله الى مركز تحقيق "المسكوبية" و أجلسوه في الممر راكعاً على ركبتيه ووجهه بالحائط, وقاموا بصفعه على وجهه أكثر من مرة،  بقي في سجن المسكوبية 21 يوماً , وعقب ذلك نقل الى سجن "مجدو"،  ثم الى معتقل "الدامون" (قسم الأشبال).

أما الأسير محمود أبو الهوى(17 سنة) من بلدة الطور/ القدس، فقد تعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، حيث اقتحموا منزله حوالي الساعة الرابعة فجراً, وانتشروا داخله ومن ثم قيدوا يديه وقدميه، ثم ادخلوه للجيب وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، ونقلوه الى مركز تحقيق "المسكوبية"، مكث فيه لمدة 21 يوماً، ومن ثم تم نقله الى سجن "الدامون " قسم الأشبال.

 فيما اعتدت قوات الاحتلال على الأسير جمال أبو حمدان (16 عاماً) من بلدة بيتا/ نابلس، بعد اقتحام منزله حوالي الساعة الخامسة فجراً , وانتشروا داخله وفتشوه وقلبوه راساً على عقب, ثم قاموا باستجواب الأسير داخل المنزل و قيدوا يديه وقدميه، ثم ادخلوه للجيب العسكري ونقل الى معسكر حوارة، ليتم نقله الى مركز توقيف وتحقيق "بتاح تكفا"، مكث فيه لمدة 29 يوماً، ومن ثم تم نقله الى سجن "مجدو" قسم الاشبال.

بينما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير مؤمن الطويل (17 عاماً) من مدينة نابلس، حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وانتشروا بداخله, وقاموا بتقييد يديه وتعصيب عينيه وإخراجه من البيت، وقام احد الجنود بركله ودفعه بقوة مما تسبب له بإصابته بالرضوض, ثم ادخلوه للجيب العسكري ونقل الى معسكر حوارة، وبعدها حول الى مركز تحقيق "بتاح تكفا", بقي فيه (21 يوماً)،  ومن ثم تم نقله الى سجن مجدو"قسم الأشبال" .

وأكّدت الهيئة أنّ جميع الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال يتعرّضون لعدة اشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي أثناء عملية اعتقالهم مروراً بالتحقيق معهم وحتى بقائهم في المعتقلات الإسرائيلية.

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