شؤون فلسطينية

الشيخ عكرمة صبري يحذر من خطورة مسيرات المستوطنين في القدس

الشيخ عكرمة صبري يحذر من خطورة مسيرات المستوطنين في القدس
مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، من خطورة وتداعيات المسيرات التي ينظمها المستوطنون، وتجوب البلدة القديمة في مدينة القدس.

وقال الشيخ صبري في تعقيبه على مسيرات المستوطنين بالقدس، إنّ "الحرب الدينية في تصاعد مستمر"، مشدداً على أن المستوطنين يحاولون من خلال هذه المسيرات التي تجوب شوارع البلدة القديمة، إثبات وجود لهم عبر رفع الأعلام الإسرائيلية.

يشار إلى أن جماعات الهيكل المزعوم نظمت مساء الثلاثاء، مسيرة أعلام استفزازية حول أبواب المسجد الأقصى، تحضيراً لما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" التي توافق 27 تموز/ يوليو الجاري.

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