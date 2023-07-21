شاهد: تلاسن وعراك بالأيدي بين مذيع ووزير سابق في لبنان

شهد برنامج "صار الوقت" الذي يذاع عبر قناة تلفزيونية لبنان، أمس الخميس، عراكاً بالأيدي، بعد أن بدأ بتلاسن حاد بين إعلامي ووزير سابق.









وأدى التلاسن الحاد بعد ذلك إلى تضارب بين الاثنين، واشتراك الجمهور في المشكل، وفق ما نقل موقع (العربية.



وبدأ الإشکال في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم، على قناة (mtv) التلفزيونية، بعد حصول تلاسن غاضب، قام الوزير وهاب خلاله برمي كوب من الماء على وجه أبو فاضل، ما أدى إلى احتدام الحال، وإلى غضب حمل الجمهور ومرافقي الوزير والإعلامي المتواجدين في البرنامج، على مهاجمة طاولة الحوار في الاستديو.





يشار إلى أن الإعلامي أبو فاضل هو شقيق المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل، وأصيب بجروح متوسطة جراء الإشكال الذي استمر دقائق.

وانتهى العراك بتفريق المتلاسنين ومن كان معهما في الاستديو. إلا أن كل شيء عاد في مشكل تابع، خارج الأستديو، حين أقدم مرافقون للوزير السابق على ضرب أبو فاضل "لذلك اعتذر الوزير مما حدث في الخارج" بحسب ما ذكر أحد المغردين عبر (تويتر).









رام الله - دنيا الوطنوبدأت المشكلة بتلاسن خلال البرنامج بين الوزير السابق، وئام وهاب، والإعلامي سيمون أبو فاضل، حول موضوع فرض العقوبات ضد السياسيين اللبنانيين المعطلين لانتخاب رئيس للجمهورية.