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رئيس الوزراء الأردني يكشف مستجدات الحوار مع مسؤولي تيك توك

رئيس الوزراء الأردني يكشف مستجدات الحوار مع مسؤولي تيك توك
الأردن مستمر في حجب تطبيق تيك توك
رام الله - دنيا الوطن
لا يزل الحوار بين الأردن والقائمين على تطبيق (تيك توك) الصيني، مستمراً، حسب ما ذكره رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

في تصريح نقلته قناة (المملكة) خلال جلسة حوارية في جامعة اليرموك، أمس الخميس، أن إيقاف تطبيق (تيك توك) مرتبط بوجود مكتب إقليمي للتطبيق في الأردن، إضافة لقضية المحتوى المسؤول المنسجم مع القانون.

وقال الخصاونة ممازحا الحضور: إن "الجميع مدلول على تطبيق (vpn) الذي يتيح الوصول لتطبيق (تيك توك).

يشار إلى أن الأردن أوقف مؤقتاً خدمات منصة (تيك توك) في 16 كانون الأول/يناير من العام الماضي، بعد إساءة استخدامه.

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