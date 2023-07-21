رئيس الوزراء الأردني يكشف مستجدات الحوار مع مسؤولي تيك توك





في تصريح نقلته قناة (المملكة) خلال جلسة حوارية في جامعة اليرموك، أمس الخميس، أن إيقاف تطبيق (تيك توك) مرتبط بوجود مكتب إقليمي للتطبيق في الأردن، إضافة لقضية المحتوى المسؤول المنسجم مع القانون.



وقال الخصاونة ممازحا الحضور: إن "الجميع مدلول على تطبيق (vpn) الذي يتيح الوصول لتطبيق (تيك توك).



يشار إلى أن الأردن أوقف مؤقتاً خدمات منصة (تيك توك) في 16 كانون الأول/يناير من العام الماضي، بعد إساءة استخدامه.



رام الله - دنيا الوطنلا يزل الحوار بين الأردن والقائمين على تطبيق (تيك توك) الصيني، مستمراً، حسب ما ذكره رئيس الوزراء بشر الخصاونة.