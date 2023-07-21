خلال أربع سنوات.. الاتحاد الأوروبي يقترح دعم أوكرانيا بـ 20 مليار يورو



وأعلن أنه أعد مقترحا لتخصيص 5 مليارات يورو سنويًا للأعوام الأربعة القادمة، في صندوق السلام الأوروبي من أجل الدعم العسكري لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها الدفاعية.



وقال: "هذا هو تقييمنا للاحتياجات وتكلفة التزاماتنا الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا"، حسب ما نقلت وكالة (أناضول).



وأضاف أن الموضوع (المقترح) لم يُحلّ بعد وأنه سيُبحث مرة أخرى في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في توليدو الإسبانية نهاية آب/أغسطس المقبل.



وأردف بوريل أن روسيا انسحبت من اتفاقية ممر الحبوب بالبحر الأسود، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



ولفت إلى أن العالم يواجه تهديد الأمن الغذائي، مضيفا: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يستخدم الجوع سلاحا".



رام الله - دنيا الوطنيخطط الاتحاد الأوروبي لتوفير 20 مليار يورو على مدى أربع سنوات في نطاق الدعم العسكري لأوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا.وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بعد اختتام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أهمية الدعم "المستدام والمتوقع" لأوكرانيا.