دولي

كوريا الشمالية تحذر من ضربة نووية

كوريا الشمالية تحذر من ضربة نووية
كوريا الشمالية تحذر من ضربة نووية
رام الله - دنيا الوطن
عقب يومين من وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية، حذرت كوريا الشمالية، من احتمالية تنفيذها "ضربة نووية".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية (KCNA) قال وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون-نام،: "أذكّر الجيش الأمريكي بأن تصاعد ظهور الأصول الاستراتيجية الأمريكية مثل غواصة الصواريخ النووية، يندرج تحت شروط استخدام الأسلحة النووية المنصوص عليها في قانون سياسات القوة النووية لكوريا الشمالية"، وفق ما نقلت وكالة (أناضول).

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت يوم الثلاثاء وصول الغواصة النووية الأمريكية "يو إس إس كنتاكي" إلى قاعدة بوسان البحرية جنوب شرق العاصمة سيول، والتي زارها الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، الأربعاء.

​​​​​​​وأوضح وزير الدفاع الكوري الشمالي، أن العقيدة النووية لبلاده "تسمح بتنفيذ الإجراءات اللازمة في الحالات التي يتم فيها شن هجوم نووي ضدها، أو في الحالات التي يكون فيها استخدام الأسلحة النووية ضدها وشيكا".

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