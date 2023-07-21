طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 33-23 34-24 36-25 بيت لحم 33-23 34-24 36-25 رام الله والبيرة 32-22 33-23 35-24 طولكرم 35-24 36-25 38-26 نابلس 34-23 35-24 37-25 قلقيلية 35-24 36-25 38-26 جنين 38-24 39-25 41-26 سلفيت 33-23 34-24 36-25 طوباس 39-25 40-26 42-27 روابي 34-22 35-23 37-24 الخليل 32-22 33-23 35-24 غزه 33-25 34-26 36-27 أريحا 43-27 44-28 46-29 خانيونس 33-25 34-26 36-27 الأغوار الشمالية 41-25 42-26 44-27 رفح 34-24 35-25 37-26

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين معتدلا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما طقس فلسطين يوم السبت، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.2 - خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم