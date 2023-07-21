شؤون فلسطينية

وفاة مواطن متأثراً بإصابته بشجار عائلي في قلقيلية

وفاة مواطن متأثراً بإصابته بشجار عائلي في قلقيلية
وفاة مواطن متأثراً بجروح أُصيب بها خلال شجار عائلي في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
توفي مواطن (24 عاماً) فجر اليوم، متأثراً بجروحه التي أُصيب بها خلال شجار عائلي وقع قبل شهرين في مدينة قلقيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الشجار الذي وقع بين عائلتين في قلقيلية  قبل حوالي  الشهرين أسفر عن إصابة مواطن بجروح خطيرة، جرى على إثرها نقله إلى مستشفى  نابلس التخصصي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة مساء أمس متأثراً بإصابته الخطيرة.

وأكد ارزيقات أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثة لحين نقلها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية عليها، في حين انتشرت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية في المدينة  للحفاظ على الأمن والنظام العام.


أخبار ذات صلة

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

العملات: ارتفاع بسيط للدولار أمام الشيكل

العملات: ارتفاع بسيط للدولار أمام الشيكل

وفاة مواطن متأثراً بإصابته بشجار عائلي في قلقيلية

وفاة مواطن متأثراً بإصابته بشجار عائلي في قلقيلية

مجدلاني يهنئ الناجحين في الثانوية العامة ويدعو للتوجه للتعليم المهني والتقني

مجدلاني يهنئ الناجحين في الثانوية العامة ويدعو للتوجه للتعليم المهني والتقني

جامعة بيت لحم تحتفل بتخريج الفوج الـ 47

جامعة بيت لحم تحتفل بتخريج الفوج الـ 47

أول تعليق رسمي فلسطيني على تدنيس وتمزيق نسخة من القرآن في السويد

أول تعليق رسمي فلسطيني على تدنيس وتمزيق نسخة من القرآن في السويد

توضيح من سفارة فلسطين لدى مصر بشأن تصريحات منسوبة للسفير دياب اللوح

توضيح من سفارة فلسطين لدى مصر بشأن تصريحات منسوبة للسفير دياب اللوح

اشتية يدعو أستراليا للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو أستراليا للاعتراف بدولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يهنئ الناجحين في الثانوية العامة ويدعو للتوجه للتعليم المهني والتقني

مجدلاني يهنئ الناجحين في الثانوية العامة ويدعو للتوجه للتعليم المهني والتقني

جامعة بيت لحم تحتفل بتخريج الفوج الـ 47

جامعة بيت لحم تحتفل بتخريج الفوج الـ 47

اشتية يدعو أستراليا للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو أستراليا للاعتراف بدولة فلسطين

حماس غرب غزة تعلن إطلاق حملة &quot;تهانينا&quot; ومشروع تكريم المتفوقين

حماس غرب غزة تعلن إطلاق حملة "تهانينا" ومشروع تكريم المتفوقين

الرئيس عباس يعين يحيى شنار رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

الرئيس عباس يعين يحيى شنار رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

حماس تدعو طلبة الثانوية العامة لمزيد من النجاحات والإنجازات العلمية

حماس تدعو طلبة الثانوية العامة لمزيد من النجاحات والإنجازات العلمية

فتح تصدر بياناً بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة

فتح تصدر بياناً بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة شرق القدس

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة شرق القدس

منوعات

بملابس صيفية جريئة.. منة عرفة تتألق بظهورها الأخير

بملابس صيفية جريئة.. منة عرفة تتألق بظهورها الأخير

شاهد.. نداء شرارة تتعرض لإصابة خطيرة في قدمها

شاهد.. نداء شرارة تتعرض لإصابة خطيرة في قدمها

بالفيديو.. لطيفة تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

بالفيديو.. لطيفة تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

الفنان علي عادل يعلق على مسرحية &quot;بعد الشر&quot;

الفنان علي عادل يعلق على مسرحية "بعد الشر"

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

بالفيديو.. شقيقة ريم طارق تشن هجوماً على حسن شاكوش

بالفيديو.. شقيقة ريم طارق تشن هجوماً على حسن شاكوش

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

عربي

التعاون الإسلامي تدين تدنيس نسخة من المصحف في السويد

التعاون الإسلامي تدين تدنيس نسخة من المصحف في السويد

العراق: قرار بطرد السفيرة السويدية رداً على حرق القرآن الكريم

العراق: قرار بطرد السفيرة السويدية رداً على حرق القرآن الكريم

تونس: الدفاع المدني يواصل إخماد حريق هائل في غابات &quot;ملولة&quot;

تونس: الدفاع المدني يواصل إخماد حريق هائل في غابات "ملولة"

بيان رسمي مصري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

بيان رسمي مصري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة