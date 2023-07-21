وفاة مواطن متأثراً بإصابته بشجار عائلي في قلقيلية







رام الله - دنيا الوطنتوفي مواطن (24 عاماً) فجر اليوم، متأثراً بجروحه التي أُصيب بها خلال شجار عائلي وقع قبل شهرين في مدينة قلقيلية.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الشجار الذي وقع بين عائلتين في قلقيلية قبل حوالي الشهرين أسفر عن إصابة مواطن بجروح خطيرة، جرى على إثرها نقله إلى مستشفى نابلس التخصصي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة مساء أمس متأثراً بإصابته الخطيرة.وأكد ارزيقات أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثة لحين نقلها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية عليها، في حين انتشرت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية في المدينة للحفاظ على الأمن والنظام العام.