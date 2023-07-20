مجدلاني يهنئ الناجحين في الثانوية العامة ويدعو للتوجه للتعليم المهني والتقني

ودعا الطلبة إلى التوجه نحو التعليم المهني والتقني والالتفات اليه بنظرة إيجابية، خوفا من الوقوع في شبح البطالة وزيادة معدلاته وخاصة بين صوف الطلبة الخريجين .



ودعا إدارة الجامعات والكليات والمعاهد إلى مراعاة ظروف شعبنا الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال والعقوبات الإسرائيلية ويعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، في السماح بتسجيل الطلبة الناجحين والالتحاق بمقاعد الدراسة وتخفيض الرسوم الدراسية، وطرح تخصصات تتلائم مع احتياجات سوق العمل.

رام الله - دنيا الوطنهنأ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، د.أحمد مجدلاني، الطلبة الناجحين في امتحان "الثانوية العامة " وان هذا النجاح والتفوق تحدياً ومقاومة في مواجهة الاحتلال.وأكد مجدلاني على هذا النجاح بمثابة رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني مصمم على تحقيق الإنجازات في كافة المستويات رغم ما يواجهه من عراقيل للحد من قدراته وإمكانيته التي أثبت على الدوام بأنه قادر على النجاحات والتفوق في جميع الميادين كشعب يستحق الحرية والاستقلال والعيش بسلام واستقرار.ودعا الطلبة وأهاليهم الى الاطلاع على مؤشرات سوق العمل الفلسطيني، ونسب البطالة المرتفعة لعدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، الذي اصبح لديه اشباع في التخصصات العلوم الإنسانية.