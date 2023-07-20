جامعة بيت لحم تحتفل بتخريج الفوج الـ 47



ثم بدأت مراسم تسليم الشهادات للخريجين، حيث قام عمداء كليات ادارة الأعمال والتمريض ومعهد إدارة الفنادق بالمناداة على خريجي الماجستير من ثم خريجي درجتي البكالوريوس والدبلوم، بينما قام كل من الأخ الدكتور بيتر براي، نائب الرئيس الأعلى للجامعة والدكتورة أيرين هزو نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية بتسليم الشهادات، وسط ابتهاج الأهالي وزغردة الأمهات وتصفيق الحضور، بتتويج اربع سنوات من العمل منذ الالتحاق بالجامعة حتى التخرج.



وخلال المناداة على اسماء الخريجين، كرمت الجامعة الطالب المتوفى نديم عثمان، الذي كان طالبًا في شكري إبراهيم دبدوب لإدارة الأعمال والذي لم يمهله القدر طويلًا ليتخرج ويتسلم شهادته، فقامت والدته باستلام درعًا تكريميا إحياء لذكراه.



ثم تم تسليم الطالبة رينة ريمون الياس مانصو المتفوقة على دفعة معهد ادارة الفنادق والسياحة، جائزة السيدة وداد أبو دية للتفوق الأكاديمي في مجال إدارة الفنادق والسياحة لإحدى طالبات السنة الرابعة المتفوقة أكاديمياً في برنامج بكالوريوس إدارة الفنادق، والتي تحصل على أعلى معدل تراكمي بين زميلاتها الطالبات في نهاية فصل التخّرج من البرنامج وهي عبارة عن جائزة نقدية تبلغ قيمتها ألفي دولار أمريكي مع شهادة التفوق الأكاديمي.





رام الله - دنيا الوطنحتفلت جامعة بيت لحم بتخريج الدفعة الأولى من الفوج السابع والأربعين في حفل كبير أقيم على مسرح الجامعة اليوم بحضور رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، وممثلين عن محافظة بيت لحم، والدكتور مهيب أبو لوحة، امين سر مجلس التعليم العالي ممثلاً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، وعدد كبير من الشخصيات الاعتبارية والرسمية والشعبية ورجال الدين وممثلين عن المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن والمحافظة، حيث يأتي حفل التخريج هذا اذ تحتفل جامعة بيت لحم بمرور خمسين عامًا على تأسيسها في العام 1973.وأعلنت عريفة الحفل الأستاذة تماضر أبو لبن من دائرة اللغة العربية، عن افتتاح مراسم التخريج بعد دخول موكب خريجي وخريجات كلية شكري إبراهيم دبدوب لإدارة الأعمال، وكلية طارق أحمد الجفالي للتمريض والعلوم الصحية، ومعهد إدارة الفنادق والسياحة، يتقدمهم موكب الادارة ومجلس الأمناء والهيئة الأكاديمية في الجامعة. وقد بلغ عدد خريجي الدفعة الأولى من الفوج السابع والاربعين 382 خريج وخريجة من حملة شهادات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم.وبعد عزف النشيد الوطني الفلسطيني، ونشيد الجامعة، ألقى الأخ الدكتور بيتر براي، نائب الرئيس الأعلى للجامعة كلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على مشاركتهم الجامعة في هذه المناسبة المميزة.ووجه الأخ بيتر رسالته الى أولياء أمور الخريجين قائلًا، "في هذا اليوم، وفي سنة اليوبيل الذهبي لجامعة بيت لحم، يسرنا جميعًا أن نحتفل بفرح بتخريج الفوج السابع والأربعين للطلبة. إنها لفرحة حقًا أن نحتفل في سنة اليوبيل الذهبي بتخريج ما يزيد على عشرين ألفًا من الخريجين والخريجات في جامعة بيت لحم. خلال السنوات الأربع الماضية، اجتهد أبناؤكم في تحضير أنفسهم للمستقبل عبر دراستهم وحياتهم في جامعة بيت لحم، ليغادرونا اليوم خريجين ماضين في خدمة الشعب الفلسطيني من خلال مهنهم المستقبلية."ومن جهته، أكد خطيب الحفل، ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، على فخره واعتزازه بكونه أحد خريجي جامعة بيت لحم، فقال، "قبل أربعين عامأ كنت هنا أحمل قلبي وكتبي وأحلامي، كان كل شيءٍ جديدًا وبهيجًا، الوجوه والمكان والكلمات والورود والأشجار، وحارس البوابة الذي طالما استقبلنا بسحر ابتسامته المضيافة، وحتى الوجبات الساخنة والمشروبات الدافئة، لم تسقط، ولن تسقط من الذاكرة."وأسهب ملحم في حديثه عن الحياة الجامعية قائلًا، "كان التوقع أكبر من الواقع، وكانت الصفوف والساحات ميداناً لتشكيل الوعي، ومسرحاً للمناقشات والسجالات بين كل ألوان الطيف الوطني، في مناخ جامعي مترع بالجمال وبالثراء الانساني، يستوعب تباين الآراء، واختلاف التوجهات، وتضارب الانحيازات، ويعمق الايمان بقيم الحرية والديمقراطية التي تؤسس لوعي جمعي، يتساوى فيه الاحترام بين المختلف، والمؤتلف، وتسمو فيه حرية الرأي والتعبير والتفكير، دون مصادرةٍ لحق، أو حجرٍ لرأي، حيث تتفتح القرائح، وتنمو المواهب على مهلٍ وتنهض الأسئلة الكبيرة."وهنأ ملحم جامعة بيت لحم بيوبيلها الذهبي كما هنأ الخريجين الذين وصلوا على منصة التتويج بعد سنوات من العرق والأرق، نهلوا من نبع عطائها وشربوا من بشر تجربتها العميقة ما يعينهم على المضي في طريقهم وبلوغ غاياتهم.أما الخريجة ماتيلدا أمير رشماوي، الأولى على كلية شكري ابراهيم دبدوب لإدارة الأعمال، فقد استهلت كلمتها نيابة عن الخريجين والخريجات بتوجيه التحية الى شهداء جنين ونابلس وكافة شهداء الوطن، فقالت "أسمحوا لي أن أستهلّ كلمتي هذه لأحييكم بتحية فلسطين، كاملة التراب العربي المقدس، منحنيةً اجلالاً واكراماً لدماء الشهداء في جنين، مطأطأة رأسي امام تضحيات نابلس وشعبنا العظيم الذي ما زال يرسم طريق الحرية بالدم في كل اماكن تواجده على هذه الارض المقدسة.وأضافت رشماوي، " الى جامعتي الحبيبة التي علمتني أسمى معاني القيم الأخلاقية والمهنية على حد سواء، فقد علمتني الفخر وكيف أن أعتز بهويتي وكياني كشخصية مستقلة بذاتها، كيف لا وهي عنواناً للديمقراطية والتعددية واحترام وقبول الرأي الاخر، علمتني المسؤولية والالتزام والقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل تبعاتها"