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التعاون الإسلامي تدين تدنيس نسخة من المصحف في السويد

التعاون الإسلامي تدين تدنيس نسخة من المصحف في السويد
منظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
أدان حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بأقوى العبارات عملاً استفزازيًا آخر تمثل في تدنيس نسخة من المصحف الشريف، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم. 

وأعرب عن خيبة أمله العميقة من استمرار السلطات السويدية في إصدار التصاريح، على الرغم من العواقب المروعة لعملية التدنيس الحقيرة.

وذكّر الأمين العام بمضمون البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي المنعقد في الثاني تموز/يوليو 2023 والذي يوضح أن مثل هذه الاستفزازات تتعارض مع روح المادتين (19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا يمكن تبريرها تحت ذريعة حرية التعبير أو الرأي. 

ويوضح كذلك أن الحق في حرية التعبير والرأي ينطوي على مسؤوليات بموجب القانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز. 

كما أشار الأمين العام إلى مضمون القرار بشأن "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف"، الذي اعتمده مؤخراً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة الامتثال للقانون الدولي، وحث السلطات السويدية على وقف إصدار التصاريح للجماعات والأفراد المتطرفين وذلك من أجل منع تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية الخطيرة. كما حث الحكومة السويدية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التصعيد وتداعيات أخرى.

ويجري الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، مشاورات مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي، الذي عقد في 2 تموز/يوليو 2023، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لاحتواء مثل هذه الأعمال الاستفزازية

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