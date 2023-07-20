الرئاسة التركية: الرئيس عباس ونتنياهو يزوران أنقرة الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة التركية مساء اليوم الخميس، بأن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزوران أنقرة خلال الأسبوع المقبل.وقالت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، إن الرئيس عباس سيزور تركيا في 25 تموز/يوليو الجاري، ونتنياهو سيزورها في 28 من الشهر ذاته.وبحسب مصادر لوكالة (بلومبرغ)، فإن نتنياهو سيلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث ستتناول المحادثات إمكانية تصدير الغاز الطبيعيّ المُسال إلى أوروبا، عبر تركيا.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد اجتمع مع الرئيس التركي، في زيارة له إلى أنقرة، في شباط/ فبراير الماضي، في حين تحدث نتنياهو هاتفيا مع إردوغان، وهنّأه بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.