أول تعليق رسمي فلسطيني على تدنيس وتمزيق نسخة من القرآن في السويد

رام الله - دنيا الوطنتدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الجريمة الجديدة بتدنيس وتمزيق للمرة الثانية نسخة من القرآن الكريم من "قبل متطرف حاقد وعنصري في السويد، في تعبير عن الكراهية والعنصرية تجاه الدين الإسلامي الحنيف والقرآن الكريم".وتعتبر الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ "ارتكاب هذه الجريمة هو اعتداء صارخ على مبادئ حقوق الإنسان، وقيم التسامح، وقبول الآخر والديمقراطية، والتعايش السلمي بين أتباع الديانات كافة".وتؤكد الوزارة أنّ "هذا العمل المشين يتناقض تمامًا مع حرية التعبير عن الرأي، ويمس بمشاعر ملايين المسلمين في العالم".