توضيح من سفارة فلسطين لدى مصر بشأن تصريحات منسوبة للسفير دياب اللوح

نفت سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، صحة ما نشر ونُسب بشأن تصريحات للسفير دياب اللوح، بالطلب بمنع دخول مساعدات إلى قطاع غزة.





وأوضحت السفارة في التوضيح أن "السفير لم يُدلِ بأية تصريحات حول الموضوع المتداول بطلب تعليق مساعدات بترولية مقدمة إلى قطاع غزة"، كما "لم يرد للسفير أو السفارة أي إشعارات أو إخطارات بورود مساعدات بترولية لدعم محطة الكهرباء بقطاع غزة".





وأكدت السفارة بأن "الأمر برمته عار عن الصحة ولا يتعدَ كونه فبركات إعلامية على تطبيق (واتساب)".

رام الله - دنيا الوطن