دولي

قد تشمل الاعتقال.. جيش الاحتلال ينظر في أمر فرض عقوبات على رافضي الاستدعاء

قد تشمل الاعتقال.. جيش الاحتلال ينظر في أمر فرض عقوبات على رافضي الاستدعاء
ضباط في جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش ينظر في أمر فرض عقوبات على رافضي الاستدعاء.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن العقوبات تشمل الاعتقال والإيقاف عن العمل وصولًا لحد الفصل.

وتابعت: "نظرًا لتصنيف جنود الاحتياط في القوات الجوية على أنهم متطوعون، فمن المحتمل أن تتم معاملتهم بشكل مختلف عن جنود الاحتياط الذين يعد استدعاؤهم إلزاميًا".

ومساء أمس الأربعاء، أعلن الجنرال احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، شيلي غوتمان، رفضه الالتحاق بخدمة الاحتياط في الجيش، احتجاجاً على قانون "الإصلاحات القضائية".

كما أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن "من المتوقع أن يعلن حوالي 400 من طيار احتياط في سلاح رفضهم الخدمة في حال استمر تشريع قانون الإصلاح القضائي، الأمر الذي سيؤدي إلى ضرر محتمل في قدرة الجيش الإسرائيلي على القتال من خلال الجو".

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