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أول تعليق من الجزائر بعد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أول تعليق من الجزائر بعد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
تعليق من الجزائر على اعتراف إسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الجزائر على لسان وزارة الخارجية، اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، "انتهاكاً جديداً للقانون الدولي".

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن هذه الخطوة لاتعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة، لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب  الصحراوي"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

يأتي ذلك بعدما أعلن الديوان الملكي المغربي، بأن الملك محمد السادس، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لزيارة المملكة، بعد قرار تل أبيب "الصائب والمتبصر" الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

 وكشف مكتب نتنياهو في بيان أنه سيتم "تحديد موعد مشترك في المستقبل القريب" للزيارة المرتقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المغرب.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قال إن العلاقات مع المغرب وصلت إلى "نقطة اللاعودة".

يشار إلى أن البلدين اللذين يشتركان في حدود طويلة، يخوضان نزاعا مريراً منذ عقود بخصوص الصحراء الغربية.

واعترفت إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وتدرس فتح قنصلية لها هناك.

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