دولي

نتنياهو: قدمنا ​​سلسلة من الاقتراحات.. وزعماء المعارضة: إنه يكذب

نتنياهو: قدمنا ​​سلسلة من الاقتراحات.. وزعماء المعارضة: إنه يكذب
تبادل الاتهامات بين نتنياهو وزعماء المعارضة بشأن الإصلاحات القضائية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، إن الائتلاف قدم ​​سلسلة من الاقتراحات للمعارضة بشأن الإصلاحات القضائية، "لكن اليد التي مدناها للأسف بقيت في الهواء"، وفق تعبيره.

بدوره قال زعيم المعارضة، يائير لابيد: إن "ما رأيناه الليلة هو رئيس وزراء يشتت البلاد بدلاً من توحيدها، ويكذب بدلا من إخبار الجمهور بالحقيقة".

من جهته، قال النائب في (كنيست) وهو أحد أقطاب المعارضة في إسرائيل، جدعون ساعر، إنه "نتنياهو كعادته يكذب".

من جانبه قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) المعارض، أفيغدور ليبرمان: إن "خطاب نتنياهو مساء اليوم هو حيلة جديدة، ومحاولة أخرى لخداع الجمهور، ولتضليل المعارضة والمتظاهرين".

وأضاف: "الحل الحقيقي الوحيد هو استبدال هذه الحكومة المسيانية، وإقامة حكومة صهيونية وليبرالية ووضع دستور".

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