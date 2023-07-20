نتنياهو: قدمنا ​​سلسلة من الاقتراحات.. وزعماء المعارضة: إنه يكذب

من جانبه قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) المعارض، أفيغدور ليبرمان: إن " خطاب نتنياهو مساء اليوم هو حيلة جديدة، ومحاولة أخرى لخداع الجمهور، ولتضليل المعارضة والمتظاهرين".





وأضاف: "الحل الحقيقي الوحيد هو استبدال هذه الحكومة المسيانية، وإقامة حكومة صهيونية وليبرالية ووضع دستور".