دولي

صورة.. الكشف عن هوية الضابطة التي قُتلت في قاعدة بالجنوب

صورة.. الكشف عن هوية الضابطة التي قُتلت في قاعدة بالجنوب
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن هوية الضابطة التي قتلت في قاعدة بالجنوب صباح اليوم.

وقال إن الضابطة التي قُتلت في قاعدة "تسئيليم" صباح اليوم وهي ليدر بيريتس (21 عامًا) من أور يهودا، وهي ضابط لوجستي من اللواء السابع.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مصرع ضابطة في الجيش، صباح اليوم الخميس، أثناء عملها في قاعدة (تسئيليم) بالجنوب.

وقال الجيش في بيان له، إن "الضابطة سقط عليها حاوية حديد، كما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة"، لافتاً إلى أنه تم تحقيق في الحادث.



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