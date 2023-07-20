شؤون فلسطينية

حماس غرب غزة تعلن إطلاق حملة "تهانينا" ومشروع تكريم المتفوقين

حماس غرب غزة تعلن إطلاق حملة "تهانينا" ومشروع تكريم المتفوقين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بمنطقة غرب غزة خلال مؤتمر صحفي أُقيم أمام بيت الطالب المتفوق براء القوقا، عن إطلاق حملة "تهانينا" بهدف زيارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين والمتفوقين، والإعلان عن مشروع تكريم المتفوقين خلال مهرجانات سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة.

وتأتي هذه الخطوة تقديرًا لجهود الطلاب الدؤوبة وإنجازاتهم العلمية رغم التحديات التي واجهوها والظروف الصعبة التي كانت أمامهم خلال مسيرتهم العلمية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد القيادي في حركة حماس، د. إياد الدجني أهمية هذا الإنجاز العظيم لطلاب الثانوية العامة ودورهم البارز في ميدان العلم، مشيرًا إلى أنه حدث غير طبيعي في بيئة تعيش تحت الظروف الصعبة.

وأشاد الدكتور الدجني براء القوقا وجميع الطلاب المتفوقين والناجحين، مقدمًا لهم التهاني على هذه الإنجازات الرائعة. 

وقدّم التهنئة أيضًا للشعب الفلسطيني بأكمله وعوائل الطلاب، مؤكدًا أنهم عظماء يستحقون التقدير والفخر، مشدداً على أن اكتمال الفرحة يكون بتحرير المسجد الأقصى والاحتفال في باحاته.

ومن جهته، ألقى الطالب المتفوق براء القوقا كلمة شكر وامتنان لكل من هنأه وشاركه فرحته، وعبّر عن شكره لحركة حماس والكتلة الإسلامية على حضورهم ودعمهم له ولباقي طلاب الثانوية العامة، كما قدم الشكر لوالديه الذين كانوا الدافع والدعم الأساسي له خلال رحلته الدراسية والتفوق العلمي.




أخبار ذات صلة

اشتية يدعو أستراليا للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو أستراليا للاعتراف بدولة فلسطين

حماس غرب غزة تعلن إطلاق حملة &quot;تهانينا&quot; ومشروع تكريم المتفوقين

حماس غرب غزة تعلن إطلاق حملة "تهانينا" ومشروع تكريم المتفوقين

الرئيس عباس يعين يحيى شنار رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

الرئيس عباس يعين يحيى شنار رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

حماس تدعو طلبة الثانوية العامة لمزيد من النجاحات والإنجازات العلمية

حماس تدعو طلبة الثانوية العامة لمزيد من النجاحات والإنجازات العلمية

إصابة مستوطن بجروح خطيرة.. تفاصيل جديدة بشأن عملية الطعن في القدس

إصابة مستوطن بجروح خطيرة.. تفاصيل جديدة بشأن عملية الطعن في القدس

فتح تصدر بياناً بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة

فتح تصدر بياناً بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة شرق القدس

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة شرق القدس

المالكي يُطالب أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين

المالكي يُطالب أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس غرب غزة تعلن إطلاق حملة &quot;تهانينا&quot; ومشروع تكريم المتفوقين

حماس غرب غزة تعلن إطلاق حملة "تهانينا" ومشروع تكريم المتفوقين

الرئيس عباس يعين يحيى شنار رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

الرئيس عباس يعين يحيى شنار رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

المالكي يُطالب أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين

المالكي يُطالب أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين

الفرا يعلن عن افتتاح كلية الطب البشري في جامعة الإسراء

الفرا يعلن عن افتتاح كلية الطب البشري في جامعة الإسراء

البرغوثي: تصريحات سموتريتش تعني موت اتفاق أوسلو وضم الضفة

البرغوثي: تصريحات سموتريتش تعني موت اتفاق أوسلو وضم الضفة

تفاصيل اجتماع الشيخ ووفد من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

تفاصيل اجتماع الشيخ ووفد من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

بالصور.. اشتية يشارك طلبة الثانوية العامة فرحتهم بالنجاح

بالصور.. اشتية يشارك طلبة الثانوية العامة فرحتهم بالنجاح

التعليم تنشر جدول امتحانات (الدورة الثانية) للثانوية العامة

التعليم تنشر جدول امتحانات (الدورة الثانية) للثانوية العامة

منوعات

بملابس صيفية جريئة.. منة عرفة تتألق بظهورها الأخير

بملابس صيفية جريئة.. منة عرفة تتألق بظهورها الأخير

شاهد.. نداء شرارة تتعرض لإصابة خطيرة في قدمها

شاهد.. نداء شرارة تتعرض لإصابة خطيرة في قدمها

بالفيديو.. لطيفة تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

بالفيديو.. لطيفة تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

الفنان علي عادل يعلق على مسرحية &quot;بعد الشر&quot;

الفنان علي عادل يعلق على مسرحية "بعد الشر"

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

بالفيديو.. شقيقة ريم طارق تشن هجوماً على حسن شاكوش

بالفيديو.. شقيقة ريم طارق تشن هجوماً على حسن شاكوش

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

عربي

العراق: قرار بطرد السفيرة السويدية رداً على حرق القرآن الكريم

العراق: قرار بطرد السفيرة السويدية رداً على حرق القرآن الكريم

تونس: الدفاع المدني يواصل إخماد حريق هائل في غابات &quot;ملولة&quot;

تونس: الدفاع المدني يواصل إخماد حريق هائل في غابات "ملولة"

بيان رسمي مصري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

بيان رسمي مصري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

اليمن: قتلى بحادث تصادم مروّع بين قاطرة ديزل وأخرى للغاز

اليمن: قتلى بحادث تصادم مروّع بين قاطرة ديزل وأخرى للغاز