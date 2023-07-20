حماس غرب غزة تعلن إطلاق حملة "تهانينا" ومشروع تكريم المتفوقين





وقدّم التهنئة أيضًا للشعب الفلسطيني بأكمله وعوائل الطلاب، مؤكدًا أنهم عظماء يستحقون التقدير والفخر، مشدداً على أن اكتمال الفرحة يكون بتحرير المسجد الأقصى والاحتفال في باحاته.



ومن جهته، ألقى الطالب المتفوق براء القوقا كلمة شكر وامتنان لكل من هنأه وشاركه فرحته، وعبّر عن شكره لحركة حماس والكتلة الإسلامية على حضورهم ودعمهم له ولباقي طلاب الثانوية العامة، كما قدم الشكر لوالديه الذين كانوا الدافع والدعم الأساسي له خلال رحلته الدراسية والتفوق العلمي.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بمنطقة غرب غزة خلال مؤتمر صحفي أُقيم أمام بيت الطالب المتفوق براء القوقا، عن إطلاق حملة "تهانينا" بهدف زيارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين والمتفوقين، والإعلان عن مشروع تكريم المتفوقين خلال مهرجانات سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة.وتأتي هذه الخطوة تقديرًا لجهود الطلاب الدؤوبة وإنجازاتهم العلمية رغم التحديات التي واجهوها والظروف الصعبة التي كانت أمامهم خلال مسيرتهم العلمية.وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد القيادي في حركة حماس، د. إياد الدجني أهمية هذا الإنجاز العظيم لطلاب الثانوية العامة ودورهم البارز في ميدان العلم، مشيرًا إلى أنه حدث غير طبيعي في بيئة تعيش تحت الظروف الصعبة.وأشاد الدكتور الدجني براء القوقا وجميع الطلاب المتفوقين والناجحين، مقدمًا لهم التهاني على هذه الإنجازات الرائعة.