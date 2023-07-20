حماس تدعو طلبة الثانوية العامة لمزيد من النجاحات والإنجازات العلمية

هنأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، أبناء شعبنا المتفوقين والناجحين في الثانوية العامَّة.





وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بكل معاني الفخر وعبارات التهنئة، نبارك في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأبنائنا الطلبة المتفوّقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، راجين الله تعالى لهم؛ مزيدا من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية، ليقودوا شعبنا ومشروعنا النضالي، في شتى مجالات العلوم والمعرفة والإبداع والتميز، ويكونوا في خدمة شعبنا، ومشروع التحرير والعودة.





وبعثت الحركة بـ "خالص الشكر والتقدير لكل العائلات الصابرة المجاهدة، ولكل المعلّمين والمعلّمات والهيئات التدريسية على امتداد الوطن وفي الشتات والمخيمات، الذين بذلوا جهوداً مقدّرة في أداء دورهم الوطني في ظل الحصار، والعدوان الصهيوني المتصاعد".





ووفق البيان: "إننا إذ نبارك لأبنائنا المتفوّقين والناجحين في الثانوية العامّة، ونشدّ على أيادي كل طلبتنا لمواصلة مسيرتهم التعليمية بكل عزم وإصرار؛ لَنشيد بإرادتهم وصمودهم ومواجهتهم بكل إرادة، بطش الاحتلال وظلمه وإرهابه، والذي مارَسه بكل وحشيّة وفاشيّة، ضد كل مسارات الحياة لشعبنا الفلسطيني المجاهد، ومن ضمنها العملية التعليمية".



