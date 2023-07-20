شؤون فلسطينية

فتح تصدر بياناً بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة

فتح تصدر بياناً بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة
احتفالات طلبة ثانوية عامة
رام الله - دنيا الوطن
هنأت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) الطلبة الناجحين في امتحان الثانويّة العامّة (التوجيهي) وذويهم عمومًا، والطلبة الناجحين من أبناء الشهداء والأسرى خصوصًا.

وأكّدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّه بالرغم مما يجابهه شعبنا من تحديات وإرهاب يمارسه الاحتلال بمستوطنيه؛ إلّا أنّه يثبت قدرته على اجتراح النجاح والتفوق. 

وأكّدت أنّ شعبنا يستذكر في هذه المناسبة شهداءه وأسراه من طلبة الثانويّة العامة، الذين اختاروا الشّهادة من أجل قضيّتهم الوطنية، وأرسلوا رسالةً لها معانٍ سامية، وانتصار لشعبنا في صراع الإرادات مع الاحتلال الذي يحاول تنغيص الفرح الشعبيّ، كما لم يكتفِ بذلك؛ بل حرم 17 أسيرًا في معتقلاته من الاحتفاء بنجاحهم مع ذويهم. 

وأضافت الحركة أنّ الناجحين في امتحان الثانويّة العامّة (التوجيهي) الذين سيلتحقون بالجامعات؛ سيشكلون عمادًا من أعمدة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، مضيفةً أنّ شعبنا لديه الطاقات والإمكانات، داعيةً إياهم إلى تجيير علمهم ومعرفتهم لصالح قضيّتهم الوطنيّة.

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