مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية جديدة شرق القدس

رام الله - دنيا الوطنشرع مستوطنون، اليوم الخميس، ببناء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة السواحرة، شرق القدس المحتلة.وقال أهالي السواحرة، إن الأرض المستهدفة تعود لعائلة أبو حسين، وتعتبر المدخل الرئيسي لبرية السواحرة التي تبلغ مساحتها نحو 70 ألف دونم.من جانبه، قال محمد أبو حسين، أحد مالكي الأرض المستهدفة، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنهم تفاجأوا بأن المستوطنين أقاموا "بركسا" ووضعوا ألعاب أطفال في منطقة تسمى "سطح الغزالة" تقدر مساحتها بنحو 250 دونما، وهي قريبة من مستوطنة (كيدار) المقامة على أراضي بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.وأشار إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين حضروا إلى المنطقة لإقامة البؤرة الجديدة، بهدف ربط مستوطنتي (كيدار) و(بوعز) المقامتين على أراضي أبو ديس والسواحرة.