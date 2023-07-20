شؤون فلسطينية

الفرا يعلن عن افتتاح كلية الطب البشري في جامعة الإسراء

الفرا يعلن عن افتتاح كلية الطب البشري في جامعة الإسراء
رئيس جامعة الإسراء
رام الله - دنيا الوطن
تقدم رئيس جامعة الإسراء أ. د. عبد الخالق الفرا، اليوم الخميس، بالتهنئة الحارة لجموع الطلبة الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 – 2023.

وقال أ. د. الفرا: "أبارك للطلبة هذا التفوق والنجاح، مع كل الأمنيات بالتوفيق لهم في الحياة الجامعية القادمة".

وأضاف "يسعدنا في جامعة الإسراء أن نستقبلكم في رحاب الجامعة، وكلياتها وفي مقدمتها كلية الطب البشري، وأنتم تلتحقون بالبرامج النوعية والمتميزة لهذا العام، والتي تنفرد بها الجامعة".

وتابع "التفوق الذي حصل عليه الطلاب هو حصاد زرع طيب وجميل، وكل عام وأسرة التعليم والمعلمون الأجلاء بخير".

 

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