البرغوثي: تصريحات سموتريتش تعني موت اتفاق أوسلو وضم الضفة





وقال البرغوثي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إن البيان إعلان رسمي لموت "اتفاق أوسلو" وضم الضفة الغربية بكاملها لإسرائيل، وتكريس نظام "أبرتهايد" العنصري.





وشدد على أن "هذه المخططات العنصرية الاجرامية لن تصد بمواصلة نهج المفاوضات الميتة والفاشلة بل بالمقاومة وفرض العقوبات والمقاطعة الشاملة".

رام الله - دنيا الوطنعلق مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، اليوم الخميس، على بيان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلائيل سموتريتش، أمام لجنة الخارجية والأمن بفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على ما تسمى مناطق "ا" و"ب" بالإضافة إلى مناطق "ج" وبالاتفاق مع المعارضة الإسرائيلية.