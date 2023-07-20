رام الله: طالع شروط إعلان التسجيل بأكاديميات الشرطة الخارجية

تعلن المديرية العامة للشرطة اليوم الخميس عن فتح باب التسجيل لمنحة البكالوريوس بأكاديميات الشرطة الخارجية 2023/2024.





وقالت المديرية بأن باب التسجيل للمنحة سيكون وفق شروط، أن يكون المتقدم فلسطينياً ويحمل الهوية الفلسطينية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 الفرع العلمي أو الفرع الأدبي بمعدل 75% فأعلى، وألا يقل الطول عن 170 سم بشرط تناسق الطول مع الوزن، وأن يجتاز الاختبارات البدنية والرياضية.

وأشارت إلى أنه يجب أن يجتاز الفحوص الطبية السريرية والمخبرية، و أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.





وعلى من يرغب بالتسجيل الدخول إلى موقع الشرطة الفلسطينية على الرابط https://www.palpolice.ps/forms/military-colleges والتسجيل من خلال www.palpolice.ps مع إرفاق الوثائق، صورة عن شهادة الثانوية العامة، صورة عن شهادة الميلاد، صورة عن جواز السفر، صور عن الهوية الشخصية.

رام الله - دنيا الوطن