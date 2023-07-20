مؤتمر قمة بريكس في جنوب إفريقيا يصدر قراراً خاصاً لصالح فلسطين

رام الله - دنيا الوطندعا مؤتمر مجموعة قمة بريكس- الذي عقد في عاصمة جمهورية جنوب افريقيا – بريتوريا، في ختام أعماله اليوم، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وعقد المؤتمر بمشاركة دولية واسعة من ضمنها وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وضم في عضويته السفير سليمان الهرفي.وأصدر المؤتمر خلال جلساته المنعقدة قرارا خاصا بفلسطين دعا فيه إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار 2334 لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في اطار حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية .وعلى هامش أعمال المؤتمر التقى الوفد الفلسطيني بعدد من وفود الأحزاب المشاركة من ضمنها حزب المؤتمر الوطني الافريقي، والحزب الشيوعي المتحالف معه وحزب بهارا جانتا الهندي الحاكم، وذلك في اطار التنسيق معهم واطلاعهم على الأوضاع والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له شعبنا من عدوان متواصل من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين وجرائم القتل وتدمير الممتلكات من منازل ومزارع ومصادرة للأراضي الى جانب سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة.