صور.. مسؤول أميركي كبير يزور مخيم جنين

وحسب ما ذكره المكتب عبر حسابه على (فيسبوك)، فإن نول قام بجولة في مخيم جنين، وأجرى حواراً مع مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإضافة إلى سكان المخيم.



وأكد نول مجددًا على أهمية حماية المدنيين وتسهيل الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار، فيما أجرى مباحثات مع محافظ جنين لبحث التطورات في المخيم.