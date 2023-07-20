الشرطة: ست إصابات خلال احتفالات نتائج الثانوية العامة في الضفة

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن شاباً يبلغ (19عامًا) من محافظة نابلس وصل إلى مشفى نابلس التخصصي جراء إصابته بعيار ناري بالظهر، أثناء تواجده على سطح منزله ووصفت إصابته بالمستقرة وشاباً آخر يبلغ (22 عاماً) أصيب ببتر بأصابع يده اليسرى أثناء إطلاقه للألعاب النارية ووضعه الصحي مستقر .



وأضاف بأن مواطناً قد وصل لمشفى الخليل الحكومي جراء إصابته بعينه اليسرى بسبب إطلاقه الألعاب النارية في الخليل وشابًا آخر من محافظة بيت لحم وصل إلى مشفى بيت جالا الحكومي مصاب بيده جراء إطلاق الألعاب النارية وتابع أن شابًا (29 عامًا) من محافظة قلقيلية أصيب بجروح بيده أثناء إطلاقه للألعاب النارية وتم نقله إلى مشفى رفيديا الحكومي .



وأكد ارزيقات إلقاء القبض على 20 شخصاً في بعض المحافظات لقيامهم بإطلاق الألعاب النارية وإطلاق النار، وتجاوزهم القانون أثناء الاحتفالات وقد تم تحرير 40 مخالفة سير لسائقين بسبب تجاوزهم قانون المرور.



وفي الخليل تم ضبط 13 حاملة ألعاب نارية وكميات من الألعاب النارية وتم التحفظ على من يقومون ببيعها ومطلقيها وتم ضبط مركبتين لقيام سائقيها بأعمال التفحيط وإقلاق الراحة العامة والتحفظ على سائقيها .



وفي ضواحي القدس نشب حريق بشقة بمنطقة كفرعقب بسبب الألعاب النارية حيث تم إخماد الحريق من قبل الدفاع المدني.



وناشد ارزيقات، المواطنين كافة بضرورة عدم إطلاق النار والإبتعاد عن إستخدام الألعاب النارية لما لها من خطورة عليهم وعلى أبنائهم .





رام الله - دنيا الوطنأصيب ستة أشخاص في نابلس وبيت لحم وقلقيلية والخليل خلال الاحتفالات بنتائج الثانوية العامة منذ صباح اليوم.