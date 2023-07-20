شؤون فلسطينية

الخطيب يدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
دعا نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي 48، كمال الخطيب، إلى تكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لمخططات وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين.

وحذر الخطيب من خطرٍ شديد يهدد الأقصى خلال المرحلة الحالية، تزامناً مع مخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية، لتحقيق أديولوجية دينية داخل المسجد المبارك.

ولفت إلى أن المستوطنين باتوا حالياً يقيمون شعائر وطقوس دينية في باحات المسجد، بعدما كانت الانتهاكات تقتصر على الاقتحام في السنوات الماضية.

وتابع قائلاً:"هذه القناعات الدينية تُنفذ بدعم رسمي من الحكومة الإسرائيلية"، مبيناً أن اقتحامات المستوطنين لـ "الأقصى" تزداد خطورة في فترة الأعياد اليهودية، حيث يتم استغلالها بشكلٍ صارخ لاستعراض شعائرهم ومحاولة إثبات أحقيتهم في المكان.

ونظمت جماعات الهيكل المزعوم  مساء أمس، مسيرة أعلام استفزازية حول أبواب المسجد الأقصى، تحضيراً لما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" التي توافق 27 تموز/ يوليو الجاري.

وكانت الهيئة المقدسية لمناهضة الاستيطان أكدت أن مسيرات المستوطنين الاستفزازية عند أبواب الأقصى، تهدف إلى خلق حالة من التدفق اليهودي في المنطقة.

أخبار ذات صلة

مؤتمر قمة بريكس في جنوب إفريقيا يصدر قراراً خاصاً لصالح فلسطين

مؤتمر قمة بريكس في جنوب إفريقيا يصدر قراراً خاصاً لصالح فلسطين

صور.. مسؤول أميركي كبير يزور مخيم جنين

صور.. مسؤول أميركي كبير يزور مخيم جنين

الشرطة: ست إصابات خلال احتفالات نتائج الثانوية العامة في الضفة

الشرطة: ست إصابات خلال احتفالات نتائج الثانوية العامة في الضفة

تفاصيل اجتماع الشيخ ووفد من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

تفاصيل اجتماع الشيخ ووفد من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

بالصور.. اشتية يشارك طلبة الثانوية العامة فرحتهم بالنجاح

بالصور.. اشتية يشارك طلبة الثانوية العامة فرحتهم بالنجاح

التعليم تنشر جدول امتحانات (الدورة الثانية) للثانوية العامة

التعليم تنشر جدول امتحانات (الدورة الثانية) للثانوية العامة

فيديو.. الفرحة تغمر منزل الطالبة ورد البغدادي الأول مكرر بالفرع العلمي

فيديو.. الفرحة تغمر منزل الطالبة ورد البغدادي الأول مكرر بالفرع العلمي

شاهد: &quot;دنيا الوطن&quot; ترصد أجواء الفرحة بمنزل براء القوقا الأول مكرر بالفرع العلمي

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء الفرحة بمنزل براء القوقا الأول مكرر بالفرع العلمي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: &quot;دنيا الوطن&quot; ترصد أجواء الفرحة بمنزل براء القوقا الأول مكرر بالفرع العلمي

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء الفرحة بمنزل براء القوقا الأول مكرر بالفرع العلمي

المرور: وفاة مسن في حادث سير وسط قطاع غزة

المرور: وفاة مسن في حادث سير وسط قطاع غزة

التعليم بغزة: تم تصنيف طلاب الثانوية العامة بين ناجح وغير مكتمل وتم إلغاء &quot;راسب&quot;

التعليم بغزة: تم تصنيف طلاب الثانوية العامة بين ناجح وغير مكتمل وتم إلغاء "راسب"

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

القدس: الاحتلال يعتقل ثلاثة طلبة من المحتفلين بنجاحهم في التوجيهي

القدس: الاحتلال يعتقل ثلاثة طلبة من المحتفلين بنجاحهم في التوجيهي

غزة: الداخلية تشيد بالتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالثانوية العامة

غزة: الداخلية تشيد بالتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالثانوية العامة

أوائل توجيهي 2023 للفروع (الريادة والأعمال والصناعي والشرعي و الزراعي الفندقي)

أوائل توجيهي 2023 للفروع (الريادة والأعمال والصناعي والشرعي و الزراعي الفندقي)

طالع: أوائل الفرع الأدبي على مستوى فلسطين توجيهي 2023

طالع: أوائل الفرع الأدبي على مستوى فلسطين توجيهي 2023

منوعات

بملابس صيفية جريئة.. منة عرفة تتألق بظهورها الأخير

بملابس صيفية جريئة.. منة عرفة تتألق بظهورها الأخير

شاهد.. نداء شرارة تتعرض لإصابة خطيرة في قدمها

شاهد.. نداء شرارة تتعرض لإصابة خطيرة في قدمها

بالفيديو.. لطيفة تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

بالفيديو.. لطيفة تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

الفنان علي عادل يعلق على مسرحية &quot;بعد الشر&quot;

الفنان علي عادل يعلق على مسرحية "بعد الشر"

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

بالفيديو.. شقيقة ريم طارق تشن هجوماً على حسن شاكوش

بالفيديو.. شقيقة ريم طارق تشن هجوماً على حسن شاكوش

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

عربي

العراق: قرار بطرد السفيرة السويدية رداً على حرق القرآن الكريم

العراق: قرار بطرد السفيرة السويدية رداً على حرق القرآن الكريم

تونس: الدفاع المدني يواصل إخماد حريق هائل في غابات &quot;ملولة&quot;

تونس: الدفاع المدني يواصل إخماد حريق هائل في غابات "ملولة"

بيان رسمي مصري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

بيان رسمي مصري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

اليمن: قتلى بحادث تصادم مروّع بين قاطرة ديزل وأخرى للغاز

اليمن: قتلى بحادث تصادم مروّع بين قاطرة ديزل وأخرى للغاز