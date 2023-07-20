تفاصيل اجتماع الشيخ ووفد من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة





وأكد الشيخ على ضرورة الالتصاق بالشرعية الدولية وتطبيقها للحفاظ على حل الدولتين.





وبدوره شكر الوفد الشيخ على حسن الاستقبال، وتحدث عن مهام المركز الفلسطيني الأميركي وعلى مشاريع المركز من توفير كراسٍ متحركة وتوزيعها على محافظات الوطن وتوفير أجهزة تنفس وفحص "كوفيد" وتوفير سلة غذائية للمحتاجين وقرطاسية المدارس، وأيضاً لقاءاتهم مع مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس، فالعمل الإنساني الخيري يتقاطع مع السياسي في حشد الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الخميس، وفداً من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية، على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية.ووفق تغريدة عبر حسابه على (فيسبوك)، فقد شكر الشيخ الوفد على الجهد المبذول في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، مقدرا دورهم في الساحة الأمريكية، وحشدهم للرأي العام الاميركي لنشر الرواية الفلسطينية، وتأثيرهم على صناع القرار في أمريكا.