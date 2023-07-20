بالصور.. اشتية يشارك طلبة الثانوية العامة فرحتهم بالنجاح





















واحتفل اشتية مع طلاب الثانوية العامة عقب إعلان النتائج وسط أجواء من الفرحة معهم ومع ذويهم.

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، الطلبة الناجحين والناجحات في امتحان الثانوية العامة 2023.وقال اشتية: "مبارك للناجحين في امتحان الثانوية العامة، هم خميرة وطننا ومستقبل شعبنا الفلسطيني"، مثمنا جهود أسرة وزارة التربية والتعليم في إنجاح المسيرة التعليمية وإتمام الامتحانات على أكمل وجه.وأضاف: "من لم يحالفهم الحظ فهذه ليست نهاية المطاف، فهناك فرصة أُخرى، والتوفيق في الدورة التي ستُعقد الشهر المقبل، وهناك دائما آفاق متعددة".