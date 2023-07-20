بالصور.. اشتية يشارك طلبة الثانوية العامة فرحتهم بالنجاح
هنأ رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، الطلبة الناجحين والناجحات في امتحان الثانوية العامة 2023.
وقال اشتية: "مبارك للناجحين في امتحان الثانوية العامة، هم خميرة وطننا ومستقبل شعبنا الفلسطيني"، مثمنا جهود أسرة وزارة التربية والتعليم في إنجاح المسيرة التعليمية وإتمام الامتحانات على أكمل وجه.
وأضاف: "من لم يحالفهم الحظ فهذه ليست نهاية المطاف، فهناك فرصة أُخرى، والتوفيق في الدورة التي ستُعقد الشهر المقبل، وهناك دائما آفاق متعددة".
واحتفل اشتية مع طلاب الثانوية العامة عقب إعلان النتائج وسط أجواء من الفرحة معهم ومع ذويهم.
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