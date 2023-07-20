فيديو.. الفرحة تغمر منزل الطالبة ورد البغدادي الأول مكرر بالفرع العلمي
رصدت عدسة "دنيا الوطن"، اليوم الخميس، أجواء الفرح داخل منزل عائلة الطالبة المتفوقة ورد محمد البغدادي، الأول مكرر على الفرع العلمي، بمعدل 99.7 %، من مدرسة بشير الريس غرب مدينة غزة.
وقالت الطالبة البغدادي: "استقبلت نتيجتي بالفرح والدموع، وكانت من أسعد لحظات حياتي، والحمد لله رب العالمين، وكنت متوقعة هذه النتيجة".
وأضافت: " كل طالب يواجه أيام مملة في الدراسة، ولكن بوجود الأهل، والطاقم التدريسي، نعود للدراسة بكل قوة".
وتابعت البغدادي: "أُهدي تفوقي إلى أهلها، وإلى معلماتها ومدرستها، والشعب فلسطيني".
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