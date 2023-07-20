فيديو.. الفرحة تغمر منزل الطالبة ورد البغدادي الأول مكرر بالفرع العلمي

وقالت الطالبة البغدادي: "استقبلت نتيجتي بالفرح والدموع، وكانت من أسعد لحظات حياتي، والحمد لله رب العالمين، وكنت متوقعة هذه النتيجة".





وأضافت: " كل طالب يواجه أيام مملة في الدراسة، ولكن بوجود الأهل، والطاقم التدريسي، نعود للدراسة بكل قوة".





وتابعت البغدادي: "أُهدي تفوقي إلى أهلها، وإلى معلماتها ومدرستها، والشعب فلسطيني".



































