شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء الفرحة بمنزل براء القوقا الأول مكرر بالفرع العلمي













رام الله - دنيا الوطنرصدت عدسة "دنيا الوطن"، اليوم الخميس، أجواء الفرح داخل منازل الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في اختبارات الثانوية العامة توجيهي 2023 لهذا العام، في مختلف محافظات فلسطين.ومن منزل براء رائد القوقا الحاصل على ترتيب الأول مكرر بالفرع العلمي بمعدل 99.7%، حيث رصدت عدسة "دنيا الوطن" أجواء الفرحة بعد تلقيه وعائلته النتيجة.وقال الطالب براء القوقا، إن "الفضل يعود بعد الله تعالى في نتيجته وتفوقه إلى والديه الذين لهم الفضل في النجاح والتفوق الذي وصل إليه".وحول مخططاته الدراسة القادمة قال القوقا "إن قرار التخصص الجامعي غير محسوم حتى اللحظة ولكن بالأغلب التوجّه سيكون نحو الطب".