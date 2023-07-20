شاهد الطالبة المتفوقة أبو عمشة: أستطيع الآن تحقيق حلم الطفولة ودخول كلية الطب





وقالت أبو عمشة التي حصلت على معدل 98.6 الفرع العلمي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نشكر الله وهذا من فضل الله من ثم دور أهلي وإخواني".





وتابعت: "أهدي هذا التفوق إلى والدتي وشقيقي الدكتور إيهاب ولجميع الفلسطينيين وتحديداً الأسرى في سجون الاحتلال"، مؤكدة بأنها تنوي دراسة الطب في الجامعة الإسلامية، مشيرة إلى أن "هذا هو حلمها من الطفولة".





بدورها قالت، أم إيهاب والدة الطالبة المتفوقة، نور، إن "التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وكانت النتيجة متوقعة والحمد الله الفرحة جميلة"





وأعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، نتائج الثانوية العامة في فلسطين للعام 2023.













خاص دنيا الوطنأعربت الطالبة في الثانوية العامة، نور أبو عمشة اليوم الخميس، عن سعادتها الكبيرة بتفوقها في امتحانات الثانوية العامة.