بالفيديو: نالت ما كانت تتوقعه.. أسيل البحطيطي الأول مكرر على الفرع الأدبي

رام الله - دنيا الوطنعمت الفرحة منزل المواطن إياد البحطيطي في مدينة غزة، عقب تلقيهم نبأ تفوق إبنته أسيل في الثانوية العامة وحصولها على المركز الأول مكرر في الفرع الأدبي على مستوى الوطن.واحتفلت عائلة الطالبة أسيل بحصول ابنتها على معدل 99.6% في الفرع الأدبي، وبدأت بإطلاق الزغاريد واستقبال المهنئين في منزلهم بحي تل الهوا بمدينة غزة.وقالت أسيل في مقابلة مع "دنيا الوطن" إنها كانت متوقعة أن تكون من المتفوقين، لافتةً إلى أنها ثابرت واجتهدت وقسمت وقتها في الدراسة حتى وصلت لهذه النتيجة.وأهدت أسيل النجاح لوالديها اللذين قدما لها كل العون، وأشارت إلى أنها لم تحدد حتى اللحظة التخصص الذي ترغب بدراسته لكن أحد الخيارات الرئيسية هي اللغة الانجليزية.