شؤون فلسطينية

التعليم بغزة: تم تصنيف طلاب الثانوية العامة بين ناجح وغير مكتمل وتم إلغاء "راسب"

التعليم بغزة: تم تصنيف طلاب الثانوية العامة بين ناجح وغير مكتمل وتم إلغاء "راسب"
فرحة طلبة الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن العام الحالي شهد تقدماً واضحاً في نسبة النجاح على مستوى الفروع والتخصصات المختلفة بنسبة 68.2، حيث شهدت النسبة تقدماً واضحاً بحوالي 4% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم جمال يوسف لـوكالة (الرأي) الحكومية أن نسب النجاح بحسب الفروع العلمية المختلفة، حيث سجل التعليم ضمن دورته للعام الحالي نسبة نجاح للفرع العلمي بـ77%، وللفرع الادبي تقدمت النسبة بـ60% وهي نسبة متقدمة عن الأعوام الماضية، وكانت النسبة للفرع الشرعي 57%، كما بلغت في تخصص الاقتصاد المنزلي 63.

وبحسب يوسف فإن التربية والتعليم أدرجت نظاماً جديداً للعام الحالي، بحيث صنفت الطلبة بين ناجح وغير مكتمل، وألغت بالخصوص بند الطالب الراسب، الأمر الذي يتيح للأخير إمكانية إعادة تقديم المواد التي لم يحالفه فيها النجاح ويستكمل بذلك عامه بإتمام تقديمه لكافة المواد.

وأكد يوسف على أن النظام التعليمي الجديد يسح للطالب بإعادة تقديم المواد إلى حد الثمانية مساقات علمية، وذلك لفتح أكبر قدر ممكن من التسهيل على الطالب وتمكينه من الالتحاق بركب الجامعات الفلسطينية التي يريد.

وبخصوص الطلبة الذين يودون تحسين معدلاتهم النهائية، فقد فتح التعليم مجالاً يتسع لتقدم الطالب الواحد بثماني مواد دراسية، لكنه قدم نصيحة ذهبية بالخصوص لقرب الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة والتي من المفترض أن تكون في تاريخ الثامن من شهر أغسطس على أن يتقدم بأربع مواد كحد أقصى.

وأكمل يوسف نصيحته للطالب بالتركيز بعدد مواد أقل للحصول على نتيجة مرضية ومعدل مرجو بطريقة مضمونة للغاية، وهذا يساعده على تحقيق طموحه بالحصول على معدله الذي يرسم له.

وأكد أن الطالب المصنف بـ"غير مكتمل" يُسمح له التقدم للامتحانات للدورة الثانية في حال كان غير ناجح أو متغيب عن تقديم الامتحانات النهائية، في المقابل يُحرم الطالب الذي مارس "الغش" أثناء تقديمه للاختبارات.

يشار إلى أن الطالب أمام ثلاث خيارات لتحسين معدله، حيث يعتمد النظام التعليمي العلامة النهائية التي يحصل عليها الطالب بعد تقدمه للامتحانات، والخيار الثاني أنه في حال رسب في تقديمه فإنه يحصل على 50% كنسبة نجاح نهائية للتيسير عليه، والخيار الثالث تحقيقه لمعدله الذي يرجو منذ البداية.

أخبار ذات صلة

شاهد الطالبة المتفوقة أبو عمشة: أستطيع الآن تحقيق حلم الطفولة ودخول كلية الطب

شاهد الطالبة المتفوقة أبو عمشة: أستطيع الآن تحقيق حلم الطفولة ودخول كلية الطب

بالفيديو: نالت ما كانت تتوقعه.. أسيل البحطيطي الأول مكرر على الفرع الأدبي

بالفيديو: نالت ما كانت تتوقعه.. أسيل البحطيطي الأول مكرر على الفرع الأدبي

التعليم بغزة: تم تصنيف طلاب الثانوية العامة بين ناجح وغير مكتمل وتم إلغاء &quot;راسب&quot;

التعليم بغزة: تم تصنيف طلاب الثانوية العامة بين ناجح وغير مكتمل وتم إلغاء "راسب"

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

القدس: الاحتلال يعتقل ثلاثة طلبة من المحتفلين بنجاحهم في التوجيهي

القدس: الاحتلال يعتقل ثلاثة طلبة من المحتفلين بنجاحهم في التوجيهي

غزة: الداخلية تشيد بالتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالثانوية العامة

غزة: الداخلية تشيد بالتزام المواطنين بعدم إطلاق النار احتفالاً بالثانوية العامة

طالع الرابط.. التعليم تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023

طالع الرابط.. التعليم تعلن نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023

أوائل توجيهي 2023 للفروع (الريادة والأعمال والصناعي والشرعي و الزراعي الفندقي)

أوائل توجيهي 2023 للفروع (الريادة والأعمال والصناعي والشرعي و الزراعي الفندقي)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين المالكي ونظيرته الفرنسية

تفاصيل اتصال هاتفي بين المالكي ونظيرته الفرنسية

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من محافظة بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من محافظة بيت لحم

طالع رابط البحث.. نتائج الثانوية العامة للعام 2023

طالع رابط البحث.. نتائج الثانوية العامة للعام 2023

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل على انخفاض

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الشيكل على انخفاض

طقس فلسطين: استمرار الموجة الحارة وأجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: استمرار الموجة الحارة وأجواء شديدة الحرارة

فرنسا تؤكد دعمها لحل الدولتين وأية جهود هادفة لتفعيل العملية السياسية

فرنسا تؤكد دعمها لحل الدولتين وأية جهود هادفة لتفعيل العملية السياسية

وزير الداخلية: لن نسمح لأي مظاهر مخالفة للقانون

وزير الداخلية: لن نسمح لأي مظاهر مخالفة للقانون

منوعات

شاهد.. لطيفة تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

شاهد.. لطيفة تتصدر محركات البحث بعد أغنيتها الأخيرة

الفنان علي عادل يعلق على مسرحية &quot;بعد الشر&quot;

الفنان علي عادل يعلق على مسرحية "بعد الشر"

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

شاهد.. تعليق صادم من نادين الراسي على صورتها مع والدها

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

المهن الموسيقية في مصر تضع شرطاً لإقامة حفل ترافيس سكوت

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

بالصور.. ياسمين صبري تتصدر الترند بفستان جريء ومثير

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

شاهد.. آيتن عامر تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

بالفيديو.. شقيقة ريم طارق تشن هجوماً على حسن شاكوش

بالفيديو.. شقيقة ريم طارق تشن هجوماً على حسن شاكوش

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ضرب والده لعادل إمام

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

كيف هنأت أصالة جمهورها بالعالم الهجري الجديد؟

سعره خيالي.. صبا مبارك تتألق بفستان قصير باللون الأسود

سعره خيالي.. صبا مبارك تتألق بفستان قصير باللون الأسود

عربي

تونس: الدفاع المدني يواصل إخماد حريق هائل في غابات &quot;ملولة&quot;

تونس: الدفاع المدني يواصل إخماد حريق هائل في غابات "ملولة"

بيان رسمي مصري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

بيان رسمي مصري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

اليمن: قتلى بحادث تصادم مروّع بين قاطرة ديزل وأخرى للغاز

اليمن: قتلى بحادث تصادم مروّع بين قاطرة ديزل وأخرى للغاز

احتجاجاً على حرق القرآن.. اقتحام سفارة السويد في بغداد وإضرام النار فيها

احتجاجاً على حرق القرآن.. اقتحام سفارة السويد في بغداد وإضرام النار فيها