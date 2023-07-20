التعليم بغزة: تم تصنيف طلاب الثانوية العامة بين ناجح وغير مكتمل وتم إلغاء "راسب"

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن العام الحالي شهد تقدماً واضحاً في نسبة النجاح على مستوى الفروع والتخصصات المختلفة بنسبة 68.2، حيث شهدت النسبة تقدماً واضحاً بحوالي 4% مقارنة بالعام الماضي.وأوضح مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم جمال يوسف لـوكالة (الرأي) الحكومية أن نسب النجاح بحسب الفروع العلمية المختلفة، حيث سجل التعليم ضمن دورته للعام الحالي نسبة نجاح للفرع العلمي بـ77%، وللفرع الادبي تقدمت النسبة بـ60% وهي نسبة متقدمة عن الأعوام الماضية، وكانت النسبة للفرع الشرعي 57%، كما بلغت في تخصص الاقتصاد المنزلي 63.وبحسب يوسف فإن التربية والتعليم أدرجت نظاماً جديداً للعام الحالي، بحيث صنفت الطلبة بين ناجح وغير مكتمل، وألغت بالخصوص بند الطالب الراسب، الأمر الذي يتيح للأخير إمكانية إعادة تقديم المواد التي لم يحالفه فيها النجاح ويستكمل بذلك عامه بإتمام تقديمه لكافة المواد.وأكد يوسف على أن النظام التعليمي الجديد يسح للطالب بإعادة تقديم المواد إلى حد الثمانية مساقات علمية، وذلك لفتح أكبر قدر ممكن من التسهيل على الطالب وتمكينه من الالتحاق بركب الجامعات الفلسطينية التي يريد.وبخصوص الطلبة الذين يودون تحسين معدلاتهم النهائية، فقد فتح التعليم مجالاً يتسع لتقدم الطالب الواحد بثماني مواد دراسية، لكنه قدم نصيحة ذهبية بالخصوص لقرب الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة والتي من المفترض أن تكون في تاريخ الثامن من شهر أغسطس على أن يتقدم بأربع مواد كحد أقصى.وأكمل يوسف نصيحته للطالب بالتركيز بعدد مواد أقل للحصول على نتيجة مرضية ومعدل مرجو بطريقة مضمونة للغاية، وهذا يساعده على تحقيق طموحه بالحصول على معدله الذي يرسم له.وأكد أن الطالب المصنف بـ"غير مكتمل" يُسمح له التقدم للامتحانات للدورة الثانية في حال كان غير ناجح أو متغيب عن تقديم الامتحانات النهائية، في المقابل يُحرم الطالب الذي مارس "الغش" أثناء تقديمه للاختبارات.يشار إلى أن الطالب أمام ثلاث خيارات لتحسين معدله، حيث يعتمد النظام التعليمي العلامة النهائية التي يحصل عليها الطالب بعد تقدمه للامتحانات، والخيار الثاني أنه في حال رسب في تقديمه فإنه يحصل على 50% كنسبة نجاح نهائية للتيسير عليه، والخيار الثالث تحقيقه لمعدله الذي يرجو منذ البداية.