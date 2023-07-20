حزب الشعب يهنئ طلبة الثانوية العامة بالنجاح

رام الله - دنيا الوطنهنأ حزب الشعب، أبناء وطلاب الشعب الفلسطيني الناجحين في امتحانات الثانوية العامة لعام 2022- 2023 بجميع فروعها، وإلى ذويهم لدورهم إلى جانب أبنائهم رغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا فلسطين.كما وتقدم الحزب بالتهنئة الخاصة للطلبة الناجحين والناجحات من أبناء وأبناء الشهداء والأسرى، وتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى طلبة الثانوية العامة الذين استشهدوا شهداء أو اعتقلوا قبل حصولهم على شهاداتهم.وقال حزب الشعب خلال بيان له إنه "يعتبر العلم والمثابرة والتفوق مكون أساسي في نضال شعبنا الوطني التحرري والاجتماعي" متمنياً لجميع الطلبة مستقبلا زاهراَ، ودرباً مليئا بالنجاح والتفوق في دراستهم الجامعية وحياتهم العملية.