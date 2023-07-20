شؤون فلسطينية

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

العمادي يُعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة
العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر يوليو
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم الأحد الموافق 23 تموز/ يوليو.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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